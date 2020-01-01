Бизнес "скинулся" на борьбу с коронавирусом - ОП

Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента оплатил девять авиарейсов для доставки в Украину средств защиты.

Представители бизнеса внесли 374,6 миллиона гривен в Фонд по ликвидации последствий COVID-19 при Офисе президента, из которого проводились закупки медицинских товаров. Об этом 4 мая заявил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.

"Полтора месяца назад на встрече президента с бизнесом было решено, какой фонд будет этим заниматься. Фактически бизнес "скинулся" деньгами в этот фонд и из этого фонда начались закупки средств защиты. <...> Эти средства тратились не только на закупки в Китае и Корее, а и в Украине", - отметил Тимошенко и добавил, что для закупок не использовались бюджетные деньги.

По его словам украинским компаниям заплатили из фонда 155,6 миллиона гривен, а за границей потратили 182,6 миллиона гривен.

Тимошенко напомнил, что в рамках так называемого "воздушного моста" был осуществлен 21 авиарейс (десять – в китайский Сямень, четыре – в Гуанчжоу, три – в Пекин и еще четыре рейса в Сеул), из которых девять были оплачены фондом.

На авиационную доставку грузов потратили 33,6 миллиона гривен, на таможенное оформление, логистику и грузовые услуги – 286 тысяч гривен.

Он рассказал, что на одном из этапов в Офис президента начали поступать так называемые коммерческие запросы от аптечных сетей, ритейлеров, различных магазинов, поставщиков различного оборудования и средств защиты.

"Они к нам обратились и сказали: можем ли мы им предоставить возможность летать из Китая. Потому что фактически из Китая нельзя было делать никаких доставок или они были очень дорогие. Мы предоставили им такую возможность, соединили их напрямую с авиакомпаниями. И они за свои грузы, маски, которые они привозили, сами оплачивали самолеты", – пояснил Тимошенко.

Замглавы ОП подчеркнул, что это позволило за две-три недели снизить цену в украинских аптеках на одноразовые защитные маски с 20-25 гривен до 8-10.

Также он уточнил, что фонд закупил и доставил в Украину более 1,12 миллиона медицинских масок-респираторов N95-N99, 173 тысячи одноразовых костюмов биологической защиты, 60 тысяч защитных очков, более 100 тысяч ПЦР-тестов, закупленных в Китае, 600 тысяч ПЦР-тестов украинского производства, 50 тысяч защитных экранов для лица, 12 тысяч костюмов биологической защиты, 21,5 тысячи электронных термометров, 22 тысячи многоразовых перчаток, 6,3 миллиона одноразовых рукавичек, 150 тысяч экспресс-тестов.

"Таких цен, по которым мы закупали, нет на украинском рынке. <...> Это действительно цены, по которым мы "выбивали" средства защиты в Китае", – заявил Тимошенко и добавил, что средства защиты передавались госпредприятиям Минздрава, которые распределяли их по регионам.

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