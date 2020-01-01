Зеленский отчитал Тищенко по поводу ресторана Велюр

Жесткий разговор главы государства привел к тому, что заведение не работает, подчеркнул замглавы ОП.

Президент Владимир Зеленский провел жесткий разговор с заместителем главы фракции Слуга народа Николаем Тищенко по поводу работы во время карантина ресторана Велюр в центре Киева. Об этом 4 мая сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.

Он подчеркнул, что никому нельзя работать во время карантина.

"У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко – ред.). Действительно, никому нельзя работать. И я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не нужно делать из себя какого-то царя. Нельзя всем ресторанам работать – это означает, что и ресторанам, которые были связаны с одним из народных депутатов, также нельзя работать", – указал Тимошенко.

Он также добавил, что разговор президента и депутата привел к тому, что ресторан не работает.

"Не знаю, работал ли он, на самом деле, все это время, или один день, или два и т.д. Но он не работает. Жесткий разговор вылился в то, что я надеюсь, для всей фракции, и для других фракций будет примером, что не надо так больше делать. И это была большая ошибка со стороны народного депутата, что он так сделал", – отметил замглавы ОП.

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