Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Уровень воды в Десне рекордно упал

Комментариев: 0
Разница с нормой составляет более пяти метров. Такой показатель зафиксировали впервые за 140 лет исследований.
Десна в Чернигове (архивное фото)
Десна в Чернигове (архивное фото)
facebook.com/vChernigovcity
 
В Чернигове уровень воды в реке Десна упал до минимума за 140 лет наблюдений. Об этом 4 мая сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
 
"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более пяти метров. Подобная ситуация и на других территориях области", - уточнил Прокопенко.
 
Он опасается, что в случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может упасть до критического - 50-70 см над "0" поста. 
 
Отмечается, что кроме погодных причин, обезвоживанию водоемов также способствует неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.
 
В связи с этим при ОГА создали специальную рабочую группу, которая будет следить за ситуацией в регионе.
 
 
Напомним, в случае маловодья будут введены ограничения в использовании воды, которые в первую очередь затронут гидроэлектростанции, промышленные предприятия и водный транспорт.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вода, река, Чернигов, Черниговская область, Десна
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь