Уровень воды в Десне рекордно упал

Разница с нормой составляет более пяти метров. Такой показатель зафиксировали впервые за 140 лет исследований.

В Чернигове уровень воды в реке Десна упал до минимума за 140 лет наблюдений. Об этом 4 мая сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу - разница с нормой составляет более пяти метров. Подобная ситуация и на других территориях области", - уточнил Прокопенко.

Он опасается, что в случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может упасть до критического - 50-70 см над "0" поста.

Отмечается, что кроме погодных причин, обезвоживанию водоемов также способствует неконтролируемое осушение территорий и стихийные разорения лугов и пастбищ в прибрежных защитных полосах.

В связи с этим при ОГА создали специальную рабочую группу, которая будет следить за ситуацией в регионе.

Напомним, в случае маловодья будут введены ограничения в использовании воды , которые в первую очередь затронут гидроэлектростанции, промышленные предприятия и водный транспорт.

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