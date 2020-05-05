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В больницах Буковины заканчиваются места для больных COVID

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Глава ОГА говорит, что область готова к нехватке медучреждений, поскольку в госпитальные базы готовы перепрофилировать даже санаторий.
В больницах заканчиваются койко-места
В больницах заканчиваются койко-места
УНН
 
В Черновицкой области за сутки коронавирус нашли у еще  61 человека, лабораторный центр исследовал 376 новых образцов, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook. 
 
В целом с начала пандемии в регионе новым типом коронавируса заразились почти две тысячи человек. Из них 53 пациента умерли, еще 159 - выздоровели и выписались из больниц. 
 
Глава ОГА заявил, что в медицинских учреждениях Черновцов заканчиваются койко-места, выделенные для больных COVID-19. Помочь готова Черновицкая ОГА.
 
"Как только не хватит места в городской больнице №3, пациентов начнет принимать госпиталь ветеранов войны. Тамошний персонал готов к работе с инфицированными COVID-19. В госпитале смогут оказывать качественные медицинские услуги всем черновчанам, которые этого потребуют", - отметил Осачук..
 
Если количество больных на Буковине в дальнейшем будет расти, то в госпитальные базы могут перепрофилировать санаторий Садгора и перинатальный центр. 
 
Также в регионе ограничения продлятся более длительный период времени, несмотря на смягчения Кабмина. 
 
"Для областей, где число больных остается высоким и продолжает расти, будет действовать адаптивный карантин. Так, до 22 мая в нашей области будет особый режим въезда и выезда, также не будут восстанавливать межрайонное автобусное сообщение", - сообщил Осачук.
 
Напомним, на Буковине скончались два молодых брата с подозрением на коронавирус.
 
Еще сообщалось, что на Буковине три священника заразились коронавирусом.

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Теги: Буковина, Коронавирус, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Spawn999    05.05.2020, 09:13
Оценка:  0
Spawn999
Пусть валят в Италию лечиться.
naswevret    05.05.2020, 08:12
Оценка:  -22
naswevret
Так ведь карантин ослабили.Зря что ли?
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