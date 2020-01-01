Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестов

Комментариев: 0
Украинским лабораториям не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования, после которого окончательно подтверждают заболевание.
Ляшко рассказал о ситуации с ПЦР-тестированием
Ляшко рассказал о ситуации с ПЦР-тестированием
 
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус, о чем он заявил в эфире телеканала ICTV.
 
"Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц", - сказал он.
 
Поэтому из-за отсутствия амплификаторов тестирование проводится "исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать  вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты".
 
Ляшко также сообщил, что стратегия тестирования на COVID-19 разрабатывалась с учетом широкого применения быстрых тестов.
 
"Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от  быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты", - сказал он.
 
Также главный санврач отметил, что в Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания.
 
"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4 тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - сказал он.
 
Ранее сообщалось, что Киеву не хватает лабораторий для обработки анализов по коронавирусу.
 
Напомним, в Украине двум частным лабораториям разрешили проводить тесты на COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: лаборатория, тесты, Ляшко, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь