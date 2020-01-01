Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестов

Украинским лабораториям не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования, после которого окончательно подтверждают заболевание.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в лабораториях не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования на коронавирус, о чем он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Мы должны понимать, где делаются тесты. К сожалению, в наших больницах амплификаторов для ПЦР не было никогда, их всего несколько десятков на 1500 больниц", - сказал он.

Поэтому из-за отсутствия амплификаторов тестирование проводится "исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи в лабораториях с определенным классом защиты".

Ляшко также сообщил, что стратегия тестирования на COVID-19 разрабатывалась с учетом широкого применения быстрых тестов.

"Когда мы рассчитывали стратегию тестирования, весь мир рассчитывал, что будут быстрые тесты у каждого семейного врача. Но сейчас ВОЗ, Испания, Франция, все отказались от быстрых тестов, все работают с ПЦР, и мы отчитываемся только про ПЦР-тесты", - сказал он.

Также главный санврач отметил, что в Украине достаточно высокий показатель выявляемости заболевания.

"Во многих странах стремятся к выявляемости на уровне 3%, у нас сегодня выявляемость больше 10%, т.е. количество выявленных случаев из тех тестов, которые мы проводим. Мы более прицельно проводим тесты, например, 4 тыс. тестов провели, 400 случаев выявили", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Киеву не хватает лабораторий для обработки анализов по коронавирусу.

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