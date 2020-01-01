В ГСЧС рассказали о ситуации с пожарами

Днем ранее в Житомирской области спасатели ликвидировали три очага возгорания лесной подстилки.

Пожары в лесных массивах Чернобыльской зоны и в Житомирской области локализированы, продолжается ликвидация отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в ячейках пройденных огнем. К тушению привлечены 210 человек и 74 единицы техники, из них от ГСЧС 142 человека личного состава и 36 единиц техники", - сказано в сообщении.

В Житомирской области 4 мая ликвидировано три очага возгорания лесной подстилки вблизи с. Можары, с. Острова и с. Усово Овручского района.

"По состоянию на 7:00 5 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины", - сообщили в ГСЧС.

На Житомирщине с возгоранием борются 114 человек и 28 единиц техники, из них от ГСЧС 56 человек личного состава и 21 единица техники.

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