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Ляшко: Я не позволю возобновить работу общественного транспорта

Комментариев: 4
Он отметил, что данный вопрос в ближайшее время не подлежит обсуждению.
Виктор Ляшко выступил против возобновления работы общественного транспорта
Виктор Ляшко выступил против возобновления работы общественного транспорта
facebook.com/Kyivpastrans

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что работа общественного транспорта не должна возобновляться при ослаблении ограничений 11 мая. По его словам, это может поставить крест на всем карантине. Об этом он заявил в эфире передачи Свобода слова на ICTV. 

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“Я на данный момент буду стоять на своем – я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест“, - сказал он.

Ляшко отметил, что понимает, что ограничения общественного транспорта влияет на бизнес, но это точно не вопрос 11 мая.

Мы еще посмотрим, как ослабление (карантина - ред.) повлияет на эпидемиологическую ситуацию, - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине продлили до 22 мая, но смягчили ограничения. Правительство обещает отслеживать ситуацию и корректировать ограничения с учетом заболеваемости. 

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Теги: Ляшко, Карантин, Коронавирус, Эпидемия, Общественный транспорт
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Комментариев (4)
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МаксимУм    05.05.2020, 10:23
Оценка:  -4
МаксимУм
Та ну нах тот общественный транспорт. И так пробки по Киеву стоят, не то что 2 недели назад))) Запустят маршрутки и опять весь Киев стоять будет.
марина    05.05.2020, 10:03
Оценка:  -1
марина
Клоун
БРОКЕР_666    05.05.2020, 10:01
Оценка:  -2
БРОКЕР_666
в ОДЕССЕ водители маршруток ложили на всех ляшков вместе взятых
myerdfew    05.05.2020, 09:37
Оценка:  -1
myerdfew
Метро не работает.Но работает в ограниченном количестве наземный электротранспорт.
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