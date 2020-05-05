Ляшко: Я не позволю возобновить работу общественного транспорта

Он отметил, что данный вопрос в ближайшее время не подлежит обсуждению.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что работа общественного транспорта не должна возобновляться при ослаблении ограничений 11 мая. По его словам, это может поставить крест на всем карантине. Об этом он заявил в эфире передачи Свобода слова на ICTV.

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“Я на данный момент буду стоять на своем – я не позволю возобновить сразу общественный транспорт. Поскольку как только будет возобновлен общественный транспорт, у нас на карантине как таковом будет поставлен крест“, - сказал он.

Ляшко отметил, что понимает, что ограничения общественного транспорта влияет на бизнес, но это точно не вопрос 11 мая.

Мы еще посмотрим, как ослабление (карантина - ред.) повлияет на эпидемиологическую ситуацию, - заявил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что карантин в Украине продлили до 22 мая, но смягчили ограничения. Правительство обещает отслеживать ситуацию и корректировать ограничения с учетом заболеваемости.

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