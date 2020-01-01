Официально: Учебный год в школах закончится дистанционно

Появилась официальная информация.

Учебный год во всех школах Украины в связи с карантином из-за распространения коронавируса закончится дистанционно.

Читай также: Биологичка из Харькова читает рэп-уроки своим ученикам

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

В частности, календарь обучение школьников будет выглядеть так:

до 31 мая продлятся занятия;

до 15 июня школы завершают оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табелей:

в течение июня школы на педагогических советах рассматривают вопрос о переводе учащихся в следующий класс;

до 1 июля учебный год должен быть завершен.

Читай также: Вместо урока про российскую агрессию МОН показала Усика

В этом году выпускники 11-х классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Государственная итоговая аттестация для учеников 4-х и 9-х классов отменена.

Если ученики 1-8 и 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы посылать копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут уже в сентябре.

Кроме того, Министерство науки и образования рекомендует в этом году воздержаться от проведения массовых мероприятий, в частности последних звонков и выпускных вечеров, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, Минобразования не исключает возобновления работы ВУЗов в июне. Студенты смогут защищать дипломные работы в вузах, если карантин будет ослаблен.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.