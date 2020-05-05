Скандальный мэр Черкасс сбежал из прямого эфира: появилось видео

Чиновнику не понравился неудобный для него вопрос.

Скандальный мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который накануне решил существенно ослабить карантин в городе несмотря на решение Кабинета министров продлить его на всей территории Украины, сбежал из прямого эфира одного из телеканалов.

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Об этом сообщил журналист Владимир Горковенко на своей странице в Facebook, опубликовав видео побега.

Сообщается, что Бондаренко посетил эфир Свободы слова на ICTV.

Анатолий Бондаренко - мэр Черкасс - просто сбежал с эфира "Свобода слова" на ICTV. Его "подкосил" всего-навсего один вопрос ведущего о политическом подтексте его антикарантинного демарша. Ведь местные выборы на носу. Мэр срочно "поехал в Черкассы работать", когда на часах стрелки перевалили за 00:00, - написал журналист.

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Напомним, мэр Черкасс назвал "политическим давлением" подозрение от НАБУ. Городской глава Анатолий Бондаренко заявил, что "на мэра Черкасс у них ничего нет и быть не может".

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