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В Украине 12 697 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За минувшие сутки зафиксировано 366 новых случаев.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 454 случая;
  • Волынская область - 343 случая;
  • Днепропетровская область - 478 случаев;
  • Донецкая область - 83 случая;
  • Житомирская область - 448 случаев;
  • Закарпатская область - 546 случаев;
  • Запорожская область - 287 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1015 случаев;
  • Кировоградская область - 401 случай;
  • г. Киев - 1583 случая;
  • Киевская область - 866 случаев;
  • Львовская область - 514 случаев;
  • Луганская область - 38 случаев;
  • Николаевская область - 163 случая;
  • Одесская область - 469 случаев;
  • Полтавская область - 231 случай;
  • Ровенская область - 779 случаев;
  • Сумская область - 112 случаев;
  • Тернопольская область - 923 случая;
  • Харьковская область - 377 случаев;
  • Херсонская область - 142 случая;
  • Хмельницкая область - 119 случаев;
  • Черновицкая область - 1948 случаев;
  • Черкасская область - 314 случаев;
  • Черниговская область - 64 случая.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 в Центр поступило 1041 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестов. Украинским лабораториям не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования, после которого окончательно подтверждают заболевание.

 

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Теги: коронавирус, Минздрав, МОЗ, эпидемия
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Комментариев (3)
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myerdfew    05.05.2020, 10:13
Оценка:  -3
myerdfew
Зaебaли вы со своими смешными цифрами!Скольких вы обследуете?3 из 1000!Обследуйте хотя бы каждого десятого.И заражеными окажутся сотни тысяч.
WTF2wtf    05.05.2020, 10:54
Оценка:  +2
WTF2wtf
Шизоидный свидетель "танков из шахт",
традиционно скачи нахyй, говномет многостаночный ...
WTF2wtf    05.05.2020, 10:58
Оценка:  +1
WTF2wtf
На россии умер заместитель гендиректора корпорации «Иркут» Виноградов, умер заразившийся коронавирусом генконструктор РКК «Энергия» Микрин ...
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