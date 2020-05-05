В Украине 12 697 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

За минувшие сутки зафиксировано 366 новых случаев.

По состоянию на 9:00 5 мая в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 316 летальных 1875 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 366 новых случаев.

Читай также: Ляшко: Я не позволю возобновить работу общественного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 454 случая;

Волынская область - 343 случая;

Днепропетровская область - 478 случаев;

Донецкая область - 83 случая;

Житомирская область - 448 случаев;

Закарпатская область - 546 случаев;

Запорожская область - 287 случаев;

Ивано-Франковская область - 1015 случаев;

Кировоградская область - 401 случай;

г. Киев - 1583 случая;

Киевская область - 866 случаев;

Львовская область - 514 случаев;

Луганская область - 38 случаев;

Николаевская область - 163 случая;

Одесская область - 469 случаев;

Полтавская область - 231 случай;

Ровенская область - 779 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Тернопольская область - 923 случая;

Харьковская область - 377 случаев;

Херсонская область - 142 случая;

Хмельницкая область - 119 случаев;

Черновицкая область - 1948 случаев;

Черкасская область - 314 случаев;

Черниговская область - 64 случая.

Читай также: В МОЗ пояснили решение продлить карантин

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 мая 2020 в Центр поступило 1041 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 33311 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика МОЗ

Напомним, Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестов. Украинским лабораториям не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестирования, после которого окончательно подтверждают заболевание.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.