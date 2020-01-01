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Посылки продезинфицируют: у сотрудника Новой почты нашли COVID

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Компания Новая почта пообещала позаботиться о заболевшем коронавирусом сотруднике и о членах его семьи.
Компания взялась помочь больному сотруднику
Компания взялась помочь больному сотруднику
Новая почта
 
В Тернополе коронавирус выявили у работника одного из терминалов Новой почты, о чем сообщили в пресс-службе компании.
 
 
"В понедельник, 4 мая, работник терминала Новой почты в Тернополе получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Заметим, что сотрудник находился с 18 до 21 апреля в отпуске. Вышел на работу 21 апреля, однако сразу взял больничный, чувствуя ухудшение состояния", – рассказала пресс-секретарь Новой почты Оксана Тарасенко.
 
Она добавила, что компания была готова к такой ситуации и уже утвердила протокол реагирования. В частности, сам терминал, все посылки и грузы продезинфицируют. Также на COVID-19 проверят всех сотрудников терминала.
 
Также Новая почта взяла на себя заботу о больном сотруднике и членах его семьи. 
 
Как оказалось, еще в прошлом месяце компания провела учения на случай заражения коронавирусом на одном из терминалов.
 
Как писал Корреспондент, в одном из супермаркетов в Сумах коронавирус нашли у продавщицы.
 
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Теги: Тернополь, Коронавирус, Новая почта
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Источник: korrespondent.net

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