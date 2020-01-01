Посылки продезинфицируют: у сотрудника Новой почты нашли COVID

Компания Новая почта пообещала позаботиться о заболевшем коронавирусом сотруднике и о членах его семьи.

В Тернополе коронавирус выявили у работника одного из терминалов Новой почты, о чем сообщили в пресс-службе компании.

"В понедельник, 4 мая, работник терминала Новой почты в Тернополе получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Заметим, что сотрудник находился с 18 до 21 апреля в отпуске. Вышел на работу 21 апреля, однако сразу взял больничный, чувствуя ухудшение состояния", – рассказала пресс-секретарь Новой почты Оксана Тарасенко.

Она добавила, что компания была готова к такой ситуации и уже утвердила протокол реагирования. В частности, сам терминал, все посылки и грузы продезинфицируют. Также на COVID-19 проверят всех сотрудников терминала.

Также Новая почта взяла на себя заботу о больном сотруднике и членах его семьи.

Как оказалось, еще в прошлом месяце компания провела учения на случай заражения коронавирусом на одном из терминалов.