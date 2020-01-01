Какой будет новая медреформа в Украине: Детали от главы МОЗ

Минздрав готовит изменения в определенные нормативные акты.

С 1 июня Министерство здравоохранения введет новую систему финансирования больниц, так как нынешняя медицинская реформа предусматривает увольнения около 50 тысяч медработников и закрытие больше 300 медучреждений. Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

Читай также: В Украине 12 697 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

“Медреформа, которую мы получили, означает увольнение около 50 тысяч медицинских работников. Она предусматривает закрытие 332 больниц. Все это из-за дефицита финансирования. Если ситуацию оставить на произвол судьбы, то единичные видеообращение об увольнении врачей и забастовки медиков станут ежедневными массовыми явлениями. Мы не допустим этого несправедливости “, - заявил министр.



По словам Степанова, если в медреформу не будут внесены изменения, то миллионы украинцев лишаться доступа к нормальному медицинскому обеспечению, что может привести к стремительному распространению таких болезней как туберкулез. В связи с этим Минздрав готовит изменения в определенные нормативные акты.

Читай также: Под Киевом вспышку коронавируса зафиксировали в детском доме

“До 1 июня мы введем такие принципы финансирования. Минздрав срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты, которыми будет предусмотрено, что все учреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году“, - рассказал он.



Министр также отметил, что с 1 июня государство будет полностью финансировать первичную и экстренную медицинская помощь, лечение острого инфаркта миокарда, острого мозжечкового инсульта в стационарных условиях и 4 пакета для лечения коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним,глава Минздрава рассказал про риски смягчения карантина

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.