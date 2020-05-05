Карантин в Украине продлят и после 22 мая, - Шмыгаль

Премьер рассказал детали.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, по его прогнозу, карантина в Украине будет продлен и после 22 мая в связи с последними рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Между тем, глава Кабмина допускает дальнейшие его ослабление.

Об этом он заявил сегодня, 5 мая, в эфире Украинского радио.

Скорее всего, основываясь на данных ВОЗ, карантин будет продлен и далее со следующими этапами послаблений, если это позволит сделать ситуация с заболеваемостью, - сказал премьер-министр.

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К слову, ВОЗ 4 мая продлила режим пандемии на два месяца.

Глава правительства отметил, что за время карантина удалось лучше подготовить медицинскую систему. По его словам, в Украине сегодня более 2100 аппаратов искусственной вентиляции легких, из которых заняты 138, и подготовлено 33 тыс. койко-мест для больных коронавирус, из которых заняты менее 2 тыс.

МедСистема соответствует параметрам и первого, и второго этапов, что позволяет смягчать некоторые меры, - сказал премьер.

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При этом Шмыгаль отметил, что Кабмин пока не видит возможностей открыть междугородный транспорт. По его словам, городской транспорт будет ходить, как ходил, а мэры будут принимать решение относительно количества транспорта и изменения его графика работы.

Шмыгаль уточнил, что открытие метро для некоторых категорий пассажиров планируется на третьем этапе послаблений, а для всех - на четвертом.

Напомним, в трех самых проблемных регионах карантин будет жестче, чем по Украине. В правительстве обещают более выборочно подходить к введению и отмене карантинных ограничений.

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