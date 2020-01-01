Бизнес поддерживает медработников - передано 1 млн грн на средства индивидуальной защиты

ШвидкоГроші помогли закупить средства индивидуальной защиты 1000 украинских медиков. Для этого компания выделила и передала Обществу Красного Креста 1 млн грн благотворительной помощи. Такое решение в компании было принято в связи со стремительным распространением вируса и роста нагрузок на медицинскую систему.

"Сейчас мы видим, как стремительно распространяется вирус COVID-19 не только среди обычного населения, но и среди медицинских работников, - комментирует ситуацию директор ШвидкоГроші Александр Холод. - Эта тенденция особенно опасна, поэтому мы должны позаботиться в первую очередь о медперсонале, который ежедневно рискует и лечит тех, кто заболел на COVID-19".

Именно поэтому в компании решили помочь медикам - для их безопасности и для улучшения индивидуальной защиты в условиях работы с больными на коронавирус. Благотворительный взнос позволил обеспечить наборами индивидуальной защиты около 1000 медицинских работников Украины.

Социальная ответственность бизнеса, убеждены в ШвидкоГрошi, может помочь изменить ситуацию к лучшему. Главное - действовать, а не оставаться в стороне.