МОЗ: Тяжело дышать не в маске, а с воспалением легких

В министерстве здравоохранения напомнили, что эпидемия еще не миновала.

Минздрав призвал придерживаться правил гигиены, оставаться в масках и соблюдать рекомендуемую дистанцию после смягчения карантинного режима 11 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

Читай также: В Украине 12 697 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

"Уже с 11 мая мы понемногу начнем возвращаться к привычной жизни. Многие уже думает, что опасность миновала, и начинают пожимать руки, обниматься, пренебрегать правилами личной гигиены. Надеяться на удачу во время пандемии – не лучший вариант. Цена может быть слишком высокой. Каждый раз, снимая маску при контакте с другими, помните: трудно дышать в маске, трудно дышать с воспалением легких", - говорится в сообщении.





Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал об изменениях в медреформу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.