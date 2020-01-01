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МОЗ: Тяжело дышать не в маске, а с воспалением легких

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В министерстве здравоохранения напомнили, что эпидемия еще не миновала.
В МОЗ призвали не нарушать масочный режим
В МОЗ призвали не нарушать масочный режим
pixabay

Минздрав призвал придерживаться правил гигиены, оставаться в масках и соблюдать рекомендуемую дистанцию после смягчения карантинного режима 11 мая. Об этом сообщается в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

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"Уже с 11 мая мы понемногу начнем возвращаться к привычной жизни. Многие уже думает, что опасность миновала, и начинают пожимать руки, обниматься, пренебрегать правилами личной гигиены. Надеяться на удачу во время пандемии – не лучший вариант. Цена может быть слишком высокой. Каждый раз, снимая маску при контакте с другими, помните: трудно дышать в маске, трудно дышать с воспалением легких", - говорится в сообщении.



Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал об изменениях в медреформу.

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Теги: Минздрав, карантин, маски, коронавирус
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