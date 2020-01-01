В Крыму подтвердили первую смерть от COVID-19

Умерла женщина с большим количеством сопутствующих заболеваний.

В оккупированном Крыму от коронавирусной болезни скончалась женщина 1950 года рождения. Об этом сообщили "власти" оккупантов, пишут российские СМИ.

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Сообщается, что пациентку госпитализировали с пневмонией 30 апреля. У нее был ряд хронических болезней, в том числе ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь.



"Предварительно - это первая смерть, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией. Много было сопутствующих заболеваний, ожидаем официального подтверждения причин смерти", - отметили "власти Крыма".



Напомним, по состоянию на утро 5 мая в Украине 12 697 случаев коронавируса.

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