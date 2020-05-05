На Винничине от COVID-19 вылечилось рекордное количество людей

В Винницкой области наибольшее количество выздоровевших от коронавируса в стране.

В Винницкой области от коронавирусной COVID-19 за сутки выздоровели 70 местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины.

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В общем в Винницкой области от коронавируса вылечились 216 пациентов, что составляет 48% всех подтвержденных случаях инфицирования COVID-19. Это самый высокий показатель в Украине.



Всего в регионе подтверждено 454 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 18 за минувшие сутки.



Напомним, в Украине 12 697 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

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