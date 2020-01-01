Израильские ученые создали вакцину от COVID-19
Израильский институт биологических исследований создал пассивную вакцину против вируса COVID-19.
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Об этом сообщает издание Jerusalem Post, ссылаясь на заявление министерства обороны страны.
Ученые рассказали, что антидот распознает вирус и нейтрализует его в теле пациента. Кроме того израильские медики и военные подчеркнули, что создание вакцины завершено.
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Следующим этапом будет получение патента на вакцину и заключение контракта на ее коммерческую разработку.
Сообщается, что до начала промышленного производства вакцины необходимо пройти ряд сложных и длительных процедур. Они могут занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Напомним, на вакцину от коронавируса нужно до 50 млрд евро. В ходе двухнедельного онлайн-марафона планируют собрать 7,5 миллиардов евро на разработку вакцины. Нужно - впятеро больше.
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