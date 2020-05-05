Кличко: Массовые мероприятия ко Дню Победы в Киеве проводить не будут

Столичный градоначальник сделал важное заявление.

8 и 9 мая в Киеве отменены все массовые мероприятия ко Дню Победы в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Все киевляне должны оставаться дома.

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Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга.

В этом году исполняется 75 лет с Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с ограничением массовые мероприятия проводиться не будут, - сказал киевский мэр.

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В память о победе над немецкими нацистами Кличко посоветовал позвонить ветеранам и поделиться историями в социальных сетях.

Напомним, ограничительные меры по борьбе с СOVID-19 в Украине будут действовать до 11 мая, как и было запланировано ранее. Между тем, страна уже готовится к выходу из карантина.

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