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Кличко: Массовые мероприятия ко Дню Победы в Киеве проводить не будут

Комментариев: 3
Столичный градоначальник сделал важное заявление.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
УНИАН

8 и 9 мая в Киеве отменены все массовые мероприятия ко Дню Победы в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Все киевляне должны оставаться дома.

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Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в ходе сегодняшнего онлайн-брифинга.

В этом году исполняется 75 лет с Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с ограничением массовые мероприятия проводиться не будут, - сказал киевский мэр.

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В память о победе над немецкими нацистами Кличко посоветовал позвонить ветеранам и поделиться историями в социальных сетях.

Напомним, ограничительные меры по борьбе с СOVID-19 в Украине будут действовать до 11 мая, как и было запланировано ранее. Между тем, страна уже готовится к выходу из карантина. 

 

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Теги: коронавирус, вирус, Киев, Кличко, День победы
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Комментариев (3)
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МаксимУм    05.05.2020, 13:16
Оценка:  +1
МаксимУм
75-я годовщина... Сколько осталось настоящих ветеранов?
БРОКЕР_666    05.05.2020, 13:37
Оценка:  0
БРОКЕР_666
может ещё победу над наполеоном будем отмечать?
БРОКЕР_666    05.05.2020, 13:38
Оценка:  0
БРОКЕР_666
ветеранов нема а праздник остался
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