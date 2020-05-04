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В Кабмине оценили численность населения ОРДЛО

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До начала конфликта на Донбассе проживало около семи миллионов человек. Сейчас - около 1,6 миллионов, считают в Кабмине.
После начала конфликта Донбасс начали массово покидать
После начала конфликта Донбасс начали массово покидать
blacksea.tv

На неподконтрольных территориях Донбасса на данный момент проживают около 1,6 млн человек. Такую предварительную оценку Кабмина сообщил интервью LB.ua вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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“Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской - около двух миллионов. Итого - семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало“, - отметил чиновник.

Около 198-200 тысяч населения в ОРДЛО получили российские паспорта, отметил Резников.

При этом вице-премьер считает, что получившие российские паспорта при реинтеграции Донбасса, скорее всего, уедут.

Здесь возникает вопрос переходного правосудия, того, как население будет интегрироваться в правовое поле Украины. И когда мы говорим про реинтеграцию, важно, чтобы мы начали добавлять слово, которое в лексиконе публично пока не звучит, - “безопасная“ реинтеграция. Я бы хотел, чтобы мы говорили именно так, - резюмировал Резников.

Напомним, по данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.

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Теги: население, Донбасс, Кабмин, МинВОТ, Резников, ОРДЛО
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Источник: korrespondent.net

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