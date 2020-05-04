В Кабмине оценили численность населения ОРДЛО

До начала конфликта на Донбассе проживало около семи миллионов человек. Сейчас - около 1,6 миллионов, считают в Кабмине.

На неподконтрольных территориях Донбасса на данный момент проживают около 1,6 млн человек. Такую предварительную оценку Кабмина сообщил интервью LB.ua вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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“Раньше, по старым данным, в Донецкой области проживало порядка пяти миллионов, в Луганской - около двух миллионов. Итого - семь. С 2014-го кто-то уехал в Россию, кто-то в Крым, кто-то по миру, кто-то переехал на подконтрольную часть Украины, кто-то остался там. Точных данных мы не знаем. Но если это 10-15% от населения, это уже немало“, - отметил чиновник.

Около 198-200 тысяч населения в ОРДЛО получили российские паспорта, отметил Резников.

При этом вице-премьер считает, что получившие российские паспорта при реинтеграции Донбасса, скорее всего, уедут.

Здесь возникает вопрос переходного правосудия, того, как население будет интегрироваться в правовое поле Украины. И когда мы говорим про реинтеграцию, важно, чтобы мы начали добавлять слово, которое в лексиконе публично пока не звучит, - “безопасная“ реинтеграция. Я бы хотел, чтобы мы говорили именно так, - резюмировал Резников.

Напомним, по данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.

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