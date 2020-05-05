По мнению главы президентской администрации, местные выборы принесут мир на Донбасс.

Андрей Ермак обещает выборы в ОРДЛО до конца года Фейсбук ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется, что на оккупированной территории Донбасса удастся провести местные выборы вместе со всей остальной территорией Украины. Об этом он сообщил во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд с Украинского Белого Дома“, пишет Укринформ.

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“Пока сегодня дата проведения местных выборов остается неизменной. Я верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на сегодня неподконтрольных территориях и в целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут мощным путем для прекращения войны на Донбассе“, - сказал он.

Ермак добавил, что выполнение Копенгагенской конвенции позволит выполнить все условия по безопасности.

Это касается и вывода иностранных формирований, и передачи границы под контроль, и всего остального, - резюмировал он.

Для справки. Согласно действующего законодательства, очередные местные выборы должны состояться одновременно по всей территории Украины 25 октября 2020 года.

Напомним, в Кабмине дали оценку численности населения ОРДЛО на текущий момент. Если до начала конфликта на Донбассе проживало около семи миллионов человек, то сейчас в ОРДЛО находится около 1,6 миллиона.

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