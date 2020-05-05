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Ермак обещает выборы в ОРДЛО до конца года

Комментариев: 6
По мнению главы президентской администрации, местные выборы принесут мир на Донбасс.
Андрей Ермак обещает выборы в ОРДЛО до конца года
Андрей Ермак обещает выборы в ОРДЛО до конца года
Фейсбук ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак надеется, что на оккупированной территории Донбасса удастся провести местные выборы вместе со всей остальной территорией Украины. Об этом он сообщил во время онлайн-дискуссии “Пандемия, реформа, война и мир: взгляд с Украинского Белого Дома“, пишет Укринформ.

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“Пока сегодня дата проведения местных выборов остается неизменной. Я верю, что нам удастся провести местные выборы, в том числе на сегодня неподконтрольных территориях и в целом по всей территории нашей страны. И эти выборы по украинскому законодательству, основываясь на всех принципах Копенгагенской конвенции, будут мощным путем для прекращения войны на Донбассе“, - сказал он.

Ермак добавил, что выполнение Копенгагенской конвенции позволит выполнить все условия по безопасности.

Это касается и вывода иностранных формирований, и передачи границы под контроль, и всего остального, - резюмировал он.

Для справки. Согласно действующего законодательства, очередные местные выборы должны состояться одновременно по всей территории Украины 25 октября 2020 года.

Напомним, в Кабмине дали оценку численности населения ОРДЛО на текущий момент. Если до начала конфликта на Донбассе проживало около семи миллионов человек, то сейчас в ОРДЛО находится около 1,6 миллиона.

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Теги: ОРДЛО, конфликт на Донбассе, Офис президента, Ермак, местные выборы
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Комментариев (6)
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СливнойБачок    05.05.2020, 14:37
Оценка:  +2
СливнойБачок
Свинья уже продала Донбас и Луганск, осталось только провести выборы, по-Крымскому сценарию. Чувсвую, будет Ермак со своим браом висеть на Майдане.
ANDREICH    05.05.2020, 14:11
Оценка:  +4
ANDREICH
хто виграє вибори в дирі партія ополченців чи партія боєвиків?
Ser7    05.05.2020, 14:01
Оценка:  +6
Ser7
В Донецк сам поедет? За выборами наблюдать...
Woodbrother    05.05.2020, 13:57
Оценка:  +4
Woodbrother
Он че дурак ? Где в конституции написанно, что выборы у нас проходят с участиеми оккупационных армий ? Как президент ермак конечно оригинальный, но куда дели бубочку ? Он хоть жив еще , или только видеоролики от него остались ?
WTF2wtf    05.05.2020, 14:10
Оценка:  +3
WTF2wtf
"Ермак добавил, что выполнение Копенгагенской конвенции позволит выполнить все условия по безопасности. Это касается и вывода иностранных формирований, и передачи границы под контроль, и всего остального" ... это из этой же новости текст.
Woodbrother    05.05.2020, 14:22
Оценка:  +3
Woodbrother
А шо, на россиия хоть какие то договора выполняет ? На россия - недоговороспособная страна.
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