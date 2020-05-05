В "СН" предлагают страховать пациентов от врачебной ошибки

Профильный комитет Рады требует увеличения финансирования медицинской системы здравоохранения в 2021 году.

Нардеп фракции "Слуга Народа", глава медицинского комитета ВРУ Михаил Радуцкий предложил защитить пациентов введением системы страхования профессиональной ответственности медработников. Об этом сообщает "Лига".

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По словам нардепа, уровень ответственности медиков "должен быть повышен", в то же время должно быть увеличено финансирование системы здравоохранение. Радуцкий отметил, что лишь 20% медицинских ошибок вызваны действиями врачей, а 80% случаются из-за несовершенства технологий и нехватки оборудования:



Радуцкий уверен, что решить эту проблему может страхования ответственности врачей, как происходит в других странах.

Напомним, Минздрав готовит изменения в определенные нормативные акты.

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