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В "СН" предлагают страховать пациентов от врачебной ошибки

Комментариев: 2
Профильный комитет Рады требует увеличения финансирования медицинской системы здравоохранения в 2021 году.
Нардеп Михайил Радуцкий
Нардеп Михайил Радуцкий
Пресс-служба "СН"

Нардеп фракции "Слуга Народа", глава медицинского комитета ВРУ Михаил Радуцкий предложил защитить пациентов введением системы страхования профессиональной ответственности медработников. Об этом сообщает "Лига".

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По словам нардепа, уровень ответственности медиков "должен быть повышен", в то же время должно быть увеличено финансирование системы здравоохранение. Радуцкий отметил, что лишь 20% медицинских ошибок вызваны действиями врачей, а 80% случаются из-за несовершенства технологий и нехватки оборудования:

Радуцкий уверен, что решить эту проблему может страхования ответственности врачей, как происходит в других странах.

Напомним, Минздрав готовит изменения в определенные нормативные акты.

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Комментариев (2)
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Woodbrother    05.05.2020, 14:18
Оценка:  +1
Woodbrother
Начать надо со страховки от ошибок на выборах. А то очень велик риск что после одного барана отара 73% овец в 2024 году выберет велосипедного барана номер два
CCS    05.05.2020, 15:06
Оценка:  0
CCS
"Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки!" - хіт України.
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