Укрзализныця готовится к выходу из карантина с запуска электричек, - СМИ

Появилась свежая информация.

Государственная компания "Укрзализныця" планирует начать выход из карантина в связи с пандемией коронавируса, с запуска электричек.

Читай также: Карантин в Украине продлят и после 22 мая, - Шмыгаль

Об этом сегодня, 5 мая, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на собственный информированный источник в транспортной сфере.

Издание пишет, что на данный момент обсуждается, что первыми будут запущены пригородные электропоезда, потом на маршруты выйдут скоростные поезда категории "Интерсити" и "Интерсити +".

Источник отметил, что следующим этапом выхода из карантина будет запуск полноценного ж/д сообщение внутри страны. При этом запуск международных перевозок будет зависеть от решения, в том числе и соседних стран, с которыми налажено пассажирское ж/д сообщение.

Читай также: В Кременчуге вопреки Кабмину решили запустить общественный транспорт

Между тем, до сих пор остается неизвестным аспект о возможных ограничениях по количеству перевозимых пассажиров составами УЗ по завершению карантина.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что работа общественного транспорта не должна возобновляться при ослаблении ограничений 11 мая. По его словам, это может поставить крест на всем карантине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.