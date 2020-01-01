Черновицкая область не будет ослаблять карантин с 11 мая

В наиболее пострадавшем от эпидемии регионе карантинные ограничения продолжат действовать в прежнем объеме.

Черновицкая область перейдет на так называемый адаптивный формат карантина. Об этом заявил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук во время онлайн-брифинга.

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Глава региона отметил, что в понедельник Кабмин постановил продлить карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ввести ряд послаблений в карантинных ограничениях. Однако, по словам губернатора, в Черновицкой области все ограничения продолжат действовать и после 11 числа.

В других областях Украины, где нет такого большого количества инфицированных людей, ограничения могут сниматься быстрее, но в нашей области однозначно эти ограничения будут продолжаться еще длительный период времени, - заявил он.

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Глава ОГА подчеркнул, что конкретные условия будут известны после выхода полного текста постановления Кабинета Министров Украины.

Также он сообщил, что до 22 мая включительно на территории Черновицкой области не будет возобновлено межрайонное рейсовое автобусное сообщение и останется в силе ограничение въезда и выезда из области.

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Для справки. По данным Минздрава, Черновицкая область является лидером по числу зараженных коронавирусом в Украине. По состоянию на утро вторника, 5 мая, в регионе зафиксировано 1948 случаев. В целом по Украине – 12,7 тысяч заболевших.

Напомним, вчера Кабинет министров экстренно собрался на внеочередное заседание для ослабления карантинных ограничений. В частности правительство решило с 11 мая разрешить посещение парков и зон отдыха, работу непродовольственных магазинов, летних кафе, предприятий сферы услуг, стоматологов и т.д.

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