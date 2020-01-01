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В Украине заработал чат-бот для противодействия домашнему насилию

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Чат-бот разработали в Министерстве внутренних дел Украины.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
depositphotos.com

В Украине заработал чат-бот, который призван предотвращать и противодействовать домашнему насилию. Чат-бот @police_helpbot обеспечивает контактами общих и специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

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“Для быстрого, доступного и оперативного реагирования на случаи совершения насилия Министерство внутренних дел разработало Чат-бот @police_helpbot, который действует в мессенджере Telegram и аккумулирует всю необходимую информацию о домашнем насилии“, - говорится в сообщении.

Чат-бот призван:

  • помочь вызвать службы помощи (полицию и “скорую помощь“);
  • разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предотвращению домашнего насилия;
  • предоставить контакты других служб помощи;
  • переадресовать на специалистов юридической помощи, которые окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме.

Напомним, ранее социологи выяснили уровень депрессии украинцев, сидящих на карантине. Люди постепенно привыкли к ситуации карантина, но введенные ограничения провоцируют депрессию. 

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Теги: Домашнее насилие, МВД, Чат-бот, Украина, Помощь, Жертвы
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