В Украине заработал чат-бот для противодействия домашнему насилию

Чат-бот разработали в Министерстве внутренних дел Украины.

В Украине заработал чат-бот, который призван предотвращать и противодействовать домашнему насилию. Чат-бот @police_helpbot обеспечивает контактами общих и специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Читай также: В Германии появился телефон доверия для мужчин

“Для быстрого, доступного и оперативного реагирования на случаи совершения насилия Министерство внутренних дел разработало Чат-бот @police_helpbot, который действует в мессенджере Telegram и аккумулирует всю необходимую информацию о домашнем насилии“, - говорится в сообщении.

Чат-бот призван:

помочь вызвать службы помощи (полицию и “скорую помощь“);

разъяснить, что такое домашнее насилие и как противодействовать этому явлению, полномочия органов и учреждений, осуществляющих меры по предотвращению домашнего насилия;

предоставить контакты других служб помощи;

переадресовать на специалистов юридической помощи, которые окажут юридическую консультацию в онлайн-режиме.

Напомним, ранее социологи выяснили уровень депрессии украинцев, сидящих на карантине. Люди постепенно привыкли к ситуации карантина, но введенные ограничения провоцируют депрессию.

Читай также: Из-за карантина украинские мужчины чаще думают о суициде – КГГА

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.