В Бердянске муж убил жену и спрятал тело в холодильник

Мужчину задержали и вручили подозрение.

Вчера, 4 мая.ю около 13:00 в Бердянский отдел полиции поступило сообщение о том, что на крыше пристройки к девятиэтажному дому в городе Бердянск в бытовом холодильнике обнаружен труп.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Копы оперативно установили личность погибшего. Ею оказалась местная жительница 1952 года. Ее тело направлен на судебно-медицинского исследования. По предварительным данным, смерть наступила в результате полученных телесных повреждений.

Следователи и эксперт провели тщательный осмотр, собрали вещественные доказательства, опросили жителей многоэтажного дома и возможных свидетелей совершения уголовного преступления.

Работники сектора криминальной полиции, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался ранее судимый уроженец Черкасской области, 1985 года рождения. Полицейские выяснили, что злоумышленник арендовал квартиру вместе с потерпевшей. В конце апреля во время совместного распития спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры, фигурант вызвал женщине телесные повреждения в область головы и туловища. От полученных травм, 2 мая, женщина умерла. После чего правонарушитель пытался скрыть следы преступления, спрятал труп в холодильнике на крыше пристройки многоэтажного дома, - рассказал начальник Бердянского отдела полиции Сергей Дружиненко.

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Сегодня, 5 мая, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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