Нардепы "СН" предполагают, что Кабмин работает в интересах Ахметова
Народные депутаты от фракции “Слуга народа“ направят запрос в Кабинет министров из-за остановки атомных электростанций. Парламентарии опасаются, что решение Кабмина может быть связано с интересами олигарха Рината Ахметова. Об этом на своей страницы в Facebook написал нардеп Богдан Яременко.
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“Надо признать, что назначение и премьер-министром, и врио министра топлива и энергетики специалистов, которые имели опыт работы в коропорациях, принадлежащих Ринату Ахметову, создает очень специфический фон для восприятия ситуации с остановкой атомных генерирующих мощностей для сохранения генерации угольными ТЭС, которые в основном принадлежат тому же Ринату Ахметову и другим более дорогим в производстве электростанциям“, - отметил депутат.
Яременко уточнил, что нынешнаяя смитуация очень похоже на сговор, который спровоцирует повышение цены на электроэнергию.
Напомним, Кабмин готовит план поддержки экономики Украины.
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