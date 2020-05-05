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Нардепы "СН" предполагают, что Кабмин работает в интересах Ахметова

Комментариев: 4
Группа нардепов готовит запрос в Кабмин.
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов
Из открытых источников

Народные депутаты от фракции “Слуга народа“ направят запрос в Кабинет министров из-за остановки атомных электростанций. Парламентарии опасаются, что решение Кабмина может быть связано с интересами олигарха Рината Ахметова. Об этом на своей страницы в Facebook написал нардеп Богдан Яременко.

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“Надо признать, что назначение и премьер-министром, и врио министра топлива и энергетики специалистов, которые имели опыт работы в коропорациях, принадлежащих Ринату Ахметову, создает очень специфический фон для восприятия ситуации с остановкой атомных генерирующих мощностей для сохранения генерации угольными ТЭС, которые в основном принадлежат тому же Ринату Ахметову и другим более дорогим в производстве электростанциям“, - отметил депутат.

Яременко уточнил, что нынешнаяя смитуация очень похоже на сговор, который спровоцирует повышение цены на электроэнергию.

 

Богдан Яременко/Facebook

Напомним, Кабмин готовит план поддержки экономики Украины.

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Комментариев (4)
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Woodbrother    05.05.2020, 17:21
Оценка:  0
Woodbrother
Так называемым слугам народа надо извинится перед украинцами за все поганое , что они натворили за прошедший год, и тихо свалить нафиг, объявив досрочные выборы парламента и президента. Все уже поняли, что Украина при зеленой клоунаде зашла в глухой тупик.
trgvm1    05.05.2020, 16:47
Оценка:  0
trgvm1
зеля бля убери єтого казла очкатого етоже казочок ріжего татарина засланий мі же за тебя голосовали не для єтого.............
vicinq    05.05.2020, 16:38
Оценка:  0
vicinq
Так и есть 100% даже уже никто не прячет свои наглые рожи...
Woodbrother    05.05.2020, 17:17
Оценка:  +1
Woodbrother
Чем вам бастард Данилыча не угодил ?
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