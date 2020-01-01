В Глухове директор больницы объявил голодовку из-за недофинансирования

В разгар эпидемии коронавируса больница осталась без денег.

Директор одной из больниц Сумской области объявил голодовку из-за нехватки финансирования медучреждения в разгар эпидемии коронавируса в Украине.

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Директор Глуховской городской больницы Анатолий Кияшко записал видеообращение, на котором рассказал о проблемах в его лечебнице.

На сегодняшний день, мы столкнулись с проблемой: Глуховская больница не может заключить соглашение с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины - Ред.) на финансирование в полном объеме нашего заведения. Поэтому не хватает денег на зарплату медработникам. За полтора последних месяца я сделай все, что было в моих силах, обращался за помощью в различные инстанции, но безрезультатно. В связи с этим с сегодняшнего дня я объявляю голодовку. Она продлится до тех пор, пока коллектив не получит заработную плату, - сказал руководитель больницы.

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Анатолия Кияшко рассказал, что недофинансирование больницы связано с недочетами в статистике о количестве людей, которых проконсультировали, пролечили и которым сделали операции больнице за 2018 год. Неверные данные были отправлены в НСЗУ.

Эти все статистические данные почему-то пошли в НСЗУ не за полный год, а за квартал. Глуховская больница неоднократно сообщала НСЗУ об ошибке в статистике, но до сих пор ее никто не исправил. Поэтому больница получила средства от НСЗУ не в полном объеме, а лишь на три месяца в сумме 867 тысяч гривен, - говорит Кияшко.

Он также отметил, что в НСЗУ пообещали за 2-3 дня исправить ошибку. Тем не менее, Кияшко пообещал продолжать голодовку до тех пор, пока деньги не поступят на счета больницы.

Напомним, Минздрав обещает повысить зарплаты медикам. Медики еще не получили обещанные 300-процентные доплаты за работу с коронавирусной инфекцией. А Минздрав уже раздает новые обещания.

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