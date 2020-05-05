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Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей

Комментариев: 1
Апелляционный суд Киева оставил подозреваемого Антоненко под арестом.
Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко
Подозреваемый в убийстве Шеремета Андрей Антоненко
Скриншот

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию адвокатов Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета и ставил его под стражей. Об этом сообщил юрист Леонид Маслов у себя в Facebook

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“Андрея Антоненко оставили под стражей“, - пишет Маслов.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/Леонид Маслов

Напомним, ранее суд оставил Кузьменко под арестом. Защита Юлии Кузьменко просила о ее переводе в больничный стационар в связи с ухудшением состояния здоровья.

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Теги: Антоненко, Шеремет, Убийство, Подозреваемый, Суд, Арест
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Комментариев (1)
Woodbrother    05.05.2020, 17:15
Оценка:  0
Woodbrother
И сколько будут держать под стражей невиновного человека ? Когда ЗЕ прокуратура прекратит издеваться над украинцами ?
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