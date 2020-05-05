Дело Шеремета: Суд оставил Антоненко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил подозреваемого Антоненко под арестом.

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию адвокатов Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве Павла Шеремета и ставил его под стражей. Об этом сообщил юрист Леонид Маслов у себя в Facebook.

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“Андрея Антоненко оставили под стражей“, - пишет Маслов.

Скриншот facebook.com/Леонид Маслов

Напомним, ранее суд оставил Кузьменко под арестом. Защита Юлии Кузьменко просила о ее переводе в больничный стационар в связи с ухудшением состояния здоровья.

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