В Украине накрыли партию кокаина в пакетах с миньонами

Появились фото из места событий.

В морском торговом порту "Южный" в Одесской области пограничники совместно с СБУ, прокуратурой и таможней накрыли рекордную в этом году партию кокаина.

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Об этом сообщают на сайте Государственной пограничной службы.

По предварительной оценке, стоимость изъятого кокаина составляет более 200 млн гривен.

Вес брутто обнаруженного наркотика составила 53,4 кг. Ориентировочная стоимость изъятого элитного наркотика на "черном рынке" - более 200 млн грн. По данному факту проводятся следственные действия, - сказано в сообщении

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Отмечается, что кокаин был помещен в тайники, оборудованные с использованием технических полостей контейнера с бананами. Груз прибыл из Эквадора. Он был расфасован в 45 брикетах, которые обернуты в свинцовые упаковки для снижения вероятности обнаружения их с помощью сканеров или служебных собак.

Кокаин был спрятан в бабанах ГПСУ

Стоимость партии - около 200 млн гривен ГПСУ

Интересно, что каждый пакет кокаина было оформлен изображением миньона.

Следует отметить, что это не первое задержание тяжелых наркотиков в пакетах с вымышленными персонажами в "Южном". В марте в этом порту выявили более 30 кг кокаина в контейнере, прибывшем из Чили. Этот товар маркировали изображением богатого дяди - персонажа игры "Монополия", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, Служба безопасности Украины пресекла деятельность подпольной нарколаборатории по производству амфетамина.

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