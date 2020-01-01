В Офисе Генпрокурора объяснили, зачем суд заочно арестовал Януковича

ГБР расследует захват государственной власти Януковичем.

Заочный арест экс-президента Виктору Януковича в деле по факту захвата государственной власти даст возможность прокуратуре начать процедуру его экстрадиции. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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В ведомстве отметили, что заочное избрание меры пресечения произошло в рамках производства по части 1 статьи 109 УКУ (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Речь идет о действиях Януковича в сентябре-октябре 2010, направленных на незаконное увеличение его полномочий, в частности о незаконном возвращении Конституции Украины от 28 июня 1996 года, в которую законом "О внесении изменений в Конституцию Украины" от 8 декабря 2004 года №2222-IV были внесены изменения.

Напомним, Печерский райсуд заочно арестовал Януковича.

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