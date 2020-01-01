Зеленский обновил состав украинской делегации в Минске

Президент утвердил новый состав делегации, которую по-прежнему будет возглавлять Леонид Кучма.

Зеленский утвердил состав украинской делегации на переговорах в Минске president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Как отмечается в соответствующем указе, который Глава государства подписал 5 мая 2020 года, украинскую делегацию в ТКГ возглавляет Президент Украины в 1994-2005 годах Леонид Кучма.

В состав делегации также вошли:

вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (первый заместитель главы делегации),

председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат Украины Александр Мережко (заместитель главы делегации),

Читай также: В Кабмине оценили численность населения ОРДЛО заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам),

заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам), председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, народный депутат Украины Андрей Костин (представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам),

заместитель министра обороны Украины Александр Полищук (представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности),

председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Украины Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам).

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Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.

На Министерство иностранных дел Украины возлагается организационное, информационное, консультативное и иное обеспечение деятельности делегации Украины в ТКГ.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, который по поручению Главы государства модерирует деятельность украинской делегации в ТКГ, отметил, что этот указ Президента дополнительно регламентирует состав украинской делегации, а также определяет сегмент ответственности каждого ее члена.

Он отметил, что Владимир Зеленский пристально следит за деятельностью ТКГ и заинтересован в интенсификации работы группы для получения более весомых результатов.

Напомним, Ермак обещает выборы в ОРДЛО до конца года. По мнению главы президентской администрации, местные выборы принесут мир на Донбасс.

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