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Погода в Украине на 6 мая: Дожди

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На всей территории страны сохранится дождливая погода, также ожидается похолодание.
В Украине по-прежнему дожди
В Украине по-прежнему дожди
pixabay.com

Погода в среду, 6 мая, в Украине останется дождливой. Осадки ожидаются на всей территории страны. Грозы ожидаются в восточной и южной части Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +9 до +13 градусов тепла, ночью от +4 до +7;

На севере Украины температура днем +15… +17, ночью +9… +11;

В центральных областях температура днем +12… +16, ночью от +8 до +11;

На востоке страны днем от +16 до +21, ночью от +9 до +11;

На юге Украины днем от +16 до +19 градусов, ночью от +9 до +12;

В Крыму днем +17… +19, ночью +9… +11;                                            

В Киеве днем +14… +16, ночью +9… +11.  

Погода в Украине на 6 мая
Погода в Украине на 6 мая
meteo.gov.ua
                 

По словам синоптика Натальи Диденко в среду, 6 мая, на западе еще ожидается холодная погода. Ближайшей ночью там предполагается всего +2… +7 градусов, в Карпатах заморозки. В большинстве областей Украины ночью будет +6… +12 градусов, днем ​​в среду +13… +18 градусов. Теплый воздух охватит восток Украины, Днепр с районами и большинство южной части, до +18… +23 градусов. Одесская и Николаевская область будут скромнее, днем ​​около +13… +17 градусов.

В большинстве областей Украины 6 мая дожди будут периодическими, от небольших до сильных кратковременных ливней, в центральных областях и на Востоке греметь грозы, при грозах вероятность града и шквалов. В западных областях погода существенно отличается: дожди также пройдут, но холодные и с сильным западным ветром, местами до штормовых порывов, - пишет Диденко.

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Теги: Погода, Украина, Дожди, Грозы, Май
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