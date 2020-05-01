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Украина вышла на 9 место в Европе по военному потенциалу

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В общемировом рейтинге Украина занимает 27 место.
ВСУ - девятая сильнейшая армия на континенте
ВСУ - девятая сильнейшая армия на континенте
Фотоархив Минобороны

Украина занимает 27 место из 138 стран мира, а среди стран Европы - 9 место из 50 стран в рейтинге сильнейших военных держав мира, который ежегодно составляет Global Firepower.

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Среди европейских держав по военному потенциалу Украину опережают Россия, Франция, Великобритания, Турция, Италия, Германия, Испания и Польша.

При составлении рейтинга эксперты Global Firepower оценивали страны по 55 различным показателям, в том числе количеству оружия, военной техники и численности армии. Также была учтена транспортная инфраструктура, военный бюджет, доступ к нефти и тому подобное.

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В то же время аналитики не учитывали боевой опыт армий. Поэтому, несмотря на то, что наша страна уже который год подряд ведет боевые действия против достаточно мощного агрессора, военный потенциал Украины, возможно, учтен не в полном мере, пишет портал АрмияИнформ.

Напомним, Харьковские танкостроители передали ВСУ партию новых БТР-4Е. В войска отправилось пять новых машин, а всего в рамках этого заказа – 28.

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Теги: ВСУ, Россия, Турция, Польша, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Германия
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