Сегодня самолет МАУ доставит украинских заробитчан в Германию

Борт доставит украинцев в Германию, несмотря на эпидемию.

Сегодня, 5 мая, авиакомпания МАУ доставит украинских заробитчан в Германию в рамках ранее заключенных ими трудовых контрактов.

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Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

По предварительной информации, специальный пассажирский рейс из Киева отправится во Франкфурт.

Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев и медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском, - сказано в сообщении МАУ.

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Кроме того, авиакомпания МАУ сообщает, что получила дополнительные заказы на чартерные перевозки в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Уже в условиях пандемии коронавируса МАУ были выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

Напомним, самолет Манчестер Сити используют для транспортировки продуктов во время пандемии. "Горожане" отдали в использование свой самолет для помощи в сложившейся ситуации.

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