Пора открывать парки, магазины и летние площадки - мэр Хмельницкого

В Хмельницком только четверо больных коронавирусом.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин считает, что в городе пора открывать парки, скверы, магазины и летние площадки, учитывая при этом все необходимые противоэпидемические нормы. Об этом он рассказал в комментарии изданию “Страна“.

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Симчишин отметил, что с 1 мая горсовет Хмельницкого дал разрешение на открытие кофейных киосков и продовольственных рынков. Теперь городские власти ждут постановления Кабмина о работе летних террас.



“С первого мая мы разрешили работу кофейных киосков, продуктовых рынков. Мы, как законопослушные люди, будем исполнять постановление Кабмина. Но мы пока не видели нового постановления о работе летних террас. Уже были случаи, когда, например, в четверг разрешали работу строительным магазинам, и предприниматели закупали товар, а в пятницу Кабмин отменял решение словами: “Извините, имели в виду строительные работы, а не магазины”. Поэтому мы дождемся завтрашнего постановления“, - отметил мэр.

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По словам Симчишина, в Хмельницком наблюдается положительная динамика по COVID-19, поэтому городской голова надеется, что правительство даст разрешение на открытие парковых зон, скверов, магазинов и летних площадок.



“Если нам предоставят возможность самим решать, что открывать, то мы будем определяться. Мы уже десять дней просим об этом, потому что в Хмельницком по состоянию на 15:00 – лишь четверо больных, двое в больнице, а двое лечатся амбулаторно. Сегодня мы ожидаем, что один человек выздоровеет и останется трое заболевших. Глядя на такую статистику, правильно было бы открывать парки, скверы, магазины и летние площадки. Конечно, с учетом соблюдения всех санитарных норм. Надеюсь, что с 12 мая все это снова будет работать“, - сказал он.

Напомним, ученые смоделировали заболеваемость COVID-19 при ослаблении карантина.

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