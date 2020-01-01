Нет COVID-19: Минздрав изучает феномен Межгорского района Закарпатья

На фоне заражения всей области в одном районе не выявлено ни одного случая.

Специалисты Министерства здравоохранения заинтересовались причинами отсутствия больных COVID-19 в Межгорском районе Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

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В Закарпатском областном лабораторном центре Минздрава заявили, что Межгорский район – единственный в регионе, где с начала эпидемии не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

“Нас Межгорье тоже заинтересовало, в чем его феномен, мы обратили на это внимание. Тем более, что образцы на коронавирус нам из района направлялись. Но результаты тестов все время были отрицательные“, - отметила руководитель центра Галина Ситник.

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Она сообщила, что причиной отсутствия больных местные жители считают ответственное поведение людей, которые вернулись из стран, охваченных коронавирусом, а также соблюдение всех требований карантина.

Чтобы точно определить причины феномена, в Межгорский район выехали специалисты Минздрава и эпидемиологи.

Они на месте хотят изучить этот феномен, выяснить обстоятельства. Заодно посмотрят, соблюдаются ли все процедурные требования при взятии образцов для тестирования, правильно ли работают мобильные бригады. Если удастся, хотят самостоятельно отобрать биоматериалы у пациентов с симптоматикой, - добавила Ситник.

Следует отметить, что в целом по Закарпатью зарегистрировано уже 546 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, в начале эпидемии долгое время наблюдался “феномен“ Николаевской области. На фоне распространения коронавируса во всех остальных регионах страны, на Николаевщине инфекции долго не было.

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