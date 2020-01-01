Звезда смерти, Илон Маск и шершни-убийцы: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 5 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 5 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как историческую памятку "украсили" стройкой часовни, а в Днепре пожар уничтожил магазин.
Под МОЗ прошла акция за права орфанных больных, а Илон Маск показал новорожденного малыша.
Boeing представил первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом, а в NASA показали ледяную "Звезду смерти".
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