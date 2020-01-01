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Звезда смерти, Илон Маск и шершни-убийцы: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 5 мая 2020 года.
Илон Маск показал новорожденного малыша
Илон Маск показал новорожденного малыша
twitter.com/elonmusk
Cмотрите фотогалерею Звезда смерти, Илон Маск и шершни-убийцы: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 5 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как историческую памятку "украсили" стройкой часовни, а в Днепре пожар уничтожил магазин.
 
Под МОЗ прошла акция за права орфанных больных, а Илон Маск показал новорожденного малыша.
 
Boeing представил первый боевой беспилотник с искусственным интеллектом, а в NASA показали ледяную "Звезду смерти".
 
 

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Теги: NASA, фото, пожар, фоторепортаж, фото дня, Илон Маск
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Источник: Корреспондент.net

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