При обстреле позиций ВСУ у боевиков взорвался миномет: 2 погибших
В воскресенье, 3 мая, во время обстрела российскими оккупантами позиций ВСУ в районе Орехово Луганской области, погибли два боевика, еще один получил ранения. Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан, известный как блогер Штирлиц.
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По его информации, обстрел вела минометная батарея, находящаяся в составе 2 АК 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Стреляли боевики по позициям 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Во время стрельбы разорвало один из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями.
После ЧП к месту взрыва прибыли должностные лица из штаба 2АК оккупантов с целью проведения расследования и проверки систем защиты минометов от двойного заряжания, сообщил Штирлиц.
Напомним, террористы выпустили неуправляемую ракету С-8 по окрестностям Павлополя. Ракета упала недалеко от жилых домов.
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