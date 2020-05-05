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При обстреле позиций ВСУ у боевиков взорвался миномет: 2 погибших

Комментариев: 4
Обстрел велся из запрещенного Минскими договоренностями крупнокалиберного миномета.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

В воскресенье, 3 мая, во время обстрела российскими оккупантами позиций ВСУ в районе Орехово Луганской области, погибли два боевика, еще один получил ранения. Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан, известный как блогер Штирлиц.

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По его информации, обстрел вела минометная батарея, находящаяся в составе 2 АК 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Стреляли боевики по позициям 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Во время стрельбы разорвало один из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

После ЧП к месту взрыва прибыли должностные лица из штаба 2АК оккупантов с целью проведения расследования и проверки систем защиты минометов от двойного заряжания, сообщил Штирлиц.

Напомним, террористы выпустили неуправляемую ракету С-8 по окрестностям Павлополя. Ракета упала недалеко от жилых домов.

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Теги: ВСУ, Донбасс, боевики, миномет, обстрел
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Комментариев (4)
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ldferwws    05.05.2020, 20:01
Оценка:  -1
ldferwws
А ещё у сепаров взорвались 42 авианосца.81738 погибших.
бяка-zluka    05.05.2020, 19:52
Оценка:  +2
бяка-zluka
Да и фиг с ними. все.
sOLOMON8    05.05.2020, 19:40
Оценка:  +3
sOLOMON8
Чим більше дохлої вати - тим краще!
Cudzoziemiec    05.05.2020, 19:23
Оценка:  +4
Cudzoziemiec
жаль видео нет как это быдло подыхает
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