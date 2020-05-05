При обстреле позиций ВСУ у боевиков взорвался миномет: 2 погибших

Обстрел велся из запрещенного Минскими договоренностями крупнокалиберного миномета.

В воскресенье, 3 мая, во время обстрела российскими оккупантами позиций ВСУ в районе Орехово Луганской области, погибли два боевика, еще один получил ранения. Об этом в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан, известный как блогер Штирлиц.

Читай также: Сепаратисты применили дрон против ВСУ, ранен боец

По его информации, обстрел вела минометная батарея, находящаяся в составе 2 АК 8-й армии Южного военного округа ВС РФ. Стреляли боевики по позициям 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Во время стрельбы разорвало один из минометов калибра 120 мм, запрещенных Минскими соглашениями.

После ЧП к месту взрыва прибыли должностные лица из штаба 2АК оккупантов с целью проведения расследования и проверки систем защиты минометов от двойного заряжания, сообщил Штирлиц.

Напомним, террористы выпустили неуправляемую ракету С-8 по окрестностям Павлополя. Ракета упала недалеко от жилых домов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.