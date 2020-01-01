Нацслужба здоровья против возвращения старой схемы финансирования больниц

Возвращение старой системы будет стоить тех же денег, но все специализированные врачи и их пациенты останутся в условиях "де-факто свободных рыночных отношений", говорит глава НСЗУ.

Нацслужба здоровья выступила против возвращения к старой системе финансирования медучреждений, а также поддержала сохранение связи между оплатой и результатом лечения. Об этом заявила глава НСЗУ Оксана Мовчан в Facebook во вторник, 5 мая.

"Курс на исторический бюджет обойдется нам, налогоплательщикам, в те же 72 млрд гривен, но оставит всех специализированных врачей и их пациентов в условиях де-факто свободных рыночных отношений, как это было до этого (то есть неформальных вознаграждений от пациентов)", - написала Мовчан.

Также Мовчан добавила, что медицинская услуга - специфический "товар", спрос на который не чувствителен к изменению цены.

"Если вы будете нуждаться в услуге, вы заплатите не торгуясь. При этом непрозрачное ценообразование ставит пациента в невыгодную позицию. Кому-то назвали одну цену за операцию, кому-то другую, причем ее результат списывался на "волю Божью". С "волей Божьей" НСЗУ не спорит, однако настаивает на сохранении взаимосвязи между затраченным ресурсом (оплатой) и результатом (лечением)", - продолжила Мовчан.

Наконец, Мовчан подчеркнула, что над медреформой, в частности над изменением системы финансирования медицинских услуг, два года работали экономисты из ВОЗ, Нацбанка, Большой четверки, Всемирного банка, Гарвардской школы здравоохранения.

Напомним, что Минздрав готовит экстренные меры из-за медреформы. Минздрав откажется от системы финансирования больниц, введенной в рамках второго этапа медреформы.

Также Степанов заявил, что на зарплаты медикам нужно еще 11 млрд. Минздрав просит парламент внести изменения в госбюджет для увеличения зарплат медработникам.

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