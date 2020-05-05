Заробитчан чартерами доставят в пять стран

Рейсы осуществит МАУ. Украинские работники полетят в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.

МАУ осуществит чартерные рейсы с заробитчанами в пять стран Politeka

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба МАУ во вторник, 5 мая.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что уже наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу.

"К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - добавили в МАУ.

Напомним, что ранее МИД выдвинул ряд требований странам-работодателям, в частности относительно медицинских и социальных гарантий заробитчанам, а также обеспечения обсервации.

Поржавевший занавес. Скандал с заробитчанами

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet