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Заробитчан чартерами доставят в пять стран

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Рейсы осуществит МАУ. Украинские работники полетят в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу.
МАУ осуществит чартерные рейсы с заробитчанами в пять стран
МАУ осуществит чартерные рейсы с заробитчанами в пять стран
Politeka

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба МАУ во вторник, 5 мая.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что уже наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу.

"К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - добавили в МАУ.

Напомним, что ранее МИД выдвинул ряд требований странам-работодателям, в частности относительно медицинских и социальных гарантий заробитчанам, а также обеспечения обсервации.

Поржавевший занавес. Скандал с заробитчанами

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Теги: самолет, заробитчане, рейс, карантин, МАУ, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ldferwws    05.05.2020, 20:06
Оценка:  -1
ldferwws
Где ещё на государственном уровне происходит подобное?Наших"нерабов" явно не считают за людей.Это гибридная работорговля.Но так,наверное и должно быть.Заслужили.
Духовный_скреп    05.05.2020, 20:13
Оценка:  0
Духовный_скреп
Мокша лапотная,от тебя за версту тхне.Пшло,с сайта европейского.
бяка-zluka    05.05.2020, 20:42
Оценка:  0
бяка-zluka
идийет- везде по всему миру народ ездит на заработки.рашка вообще 3 место занимает по количеству выехавших.
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