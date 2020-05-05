Заробитчан чартерами доставят в пять стран
Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. Об этом сообщает пресс-служба МАУ во вторник, 5 мая.
"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу. Ранее уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон", - сказано в сообщении.
В компании отметили, что уже наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу.
"К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском", - добавили в МАУ.
Напомним, что ранее МИД выдвинул ряд требований странам-работодателям, в частности относительно медицинских и социальных гарантий заробитчанам, а также обеспечения обсервации.
Поржавевший занавес. Скандал с заробитчанами
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