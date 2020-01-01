В Слуге народа рассказали, что изменится для школьников после карантина

Школьникам придется месяц догонять учебную программу, однако в дальнейшем будет возможно онлайн-обучение.

В начале нового учебного года в сентябре школьники будут месяц догонять программу, которую пропустили во время карантина весной. Об этом заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, сообщает во вторник, 5 мая, пресс-служба фракции Слуга народа.

По его словам, видеоуроки по телевизору ежедневно смотрят миллионы детей.

"Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея своевременна и необходима, а потому успешна... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью. Поэтому первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина", - отметил Бабак.

Он также сообщил, что с нового учебного года школы могут перейти к смешанному типу образования: когда часть учебного процесса переходит в онлайн-режим.

"Во-первых, мы планируем развивать онлайн-школу и в дальнейшем. Полностью отснимем учебный год и оставим все уроки в свободном доступе на единой бесплатной электронной платформе", - отметил глава Комитета.

Он также добавил, что правительство создает инклюзивную онлайн-школу.

"Все дети, независимо от возможностей, должны иметь равный доступ к знаниям. Именно поэтому мы уже добавляем к видеоурокам титрование для детей с нарушением слуха и сурдоперевод. Также начали делать уроки для детей с нарушением зрения - с тифлопереводом", - отметил Бабак.

Еще одним нововведением с нового учебного года, по его словам, станут электронные дневники.

"Бумажная отчетность как рудимент старой системы должна исчезнуть и тем самым существенно облегчить жизнь и учителям, и детям, а особенно родителям. Ведь вы легко и в любой момент сможете посмотреть успехи вашего ребенка и вовремя среагировать, если нужна помощь в обучении", - добавил Бабак.

Он также рассказал о двух сценариях ВНО. Так, если карантин завершится до начала июня, ВНО состоится между 25 июня и 17 июля. Если же карантин продлится до начала августа, то с 17 августа по 4 сентября.

Ранее стало известно, что учебный год в Украине завершится дистанционно, поскольку послабления карантина не касаются школ.

Также сообщалось, что коронавирус включили в школьную программу. На онлайн-уроках будут знакомить школьников с путями передачи инфекции, давать практические советы, как действовать во время пандемии COVID-19.

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