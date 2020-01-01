Минобразования представило проект нового профстандарта учителя

Проект опубликовали для общественного обсуждения и пригласили преподавателей присоединиться к работе над документом.

В Минобразования разработали проект нового профстандарта учителя начальных классов, а также учителей учреждений общего среднего образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 5 мая.

"Министерство образования и науки разработало проект профессионального стандарта по профессиям Учитель начальных классов заведения общего среднего образования и Учитель заведения общего среднего образования", - сказано в сообщении.

Отмечается, что документ опубликовали для общественного обсуждения и пригласили к диалогу самих преподавателей.

"Проект нового стандарта включает требования для учителей начальной школы и учителей-предметников, обеспечивающих получение базового и профильного среднего образования и создан на основе компетентностного подхода. В его создании принимали участие учителя и руководители школ, научно-педагогические работники, ученые, общественные организации и международные эксперты. Сейчас Профессиональный стандарт - на общественном обсуждении, и мы приглашаем педагогов приобщиться к работе над документом", - заявила врио министра образования и науки Любомира Мандзий.

В частности, в документе описаны основные трудовые функции и условия труда учителей, установлены единые требования к их общим и профессиональным компетенциям в соответствии с квалификационной категории, а также условия допуска к работе.

"Описание профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными категориями позволит учителям определять критерии самооценки, а также оценить профессиональную квалификацию учителя и готовность к профессиональной деятельности в рамках определенной квалификационной категории для прохождения аттестации и сертификации", - добавили в МОН.

При разработке профессионального стандарта задействовали международный опыт и провели обсуждения в фокус-группах учителей начальной и средней школы. Обсуждение продлятся до 20 мая 2020 года.

Если новый профстандарт вступит в силу, то потеряет силу приказ Минсоцполитики Об утверждении профессионального стандарта Учитель начальных классов заведения общего среднего образования.

Напомним, что ранее учителям отменили обещанную разовую помощь. Из проекта бюджета на текущий год из-за коронавируса вычеркнули обещанные доплаты педагогам в 21 тысячу гривен.

Также сообщалось, что учебный год в Украине завершится дистанционно. Послабления карантина не касаются школ и их дистанционная работа остается неизменной, подчеркнули в МОН.

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