Украинские музейщики обратились к Кабмину из-за ослабления карантина

Открывать музеи до того, как восстановится работа общественного транспорта, - нецелесообразно, считают директора музеев.

Директора ряда музеев Украины обратились к Кабинету министров из-за грядущего ослабления карантина. Обращение было опубликовано украинским комитетом Международного совета музеев во вторник, 5 мая.

По мнению музейщиков, открывать музеи без запуска работы общественного транспорта - нецелесообразно, так как сотрудники музеев не смогут добраться на работу. К тому же, большая часть сотрудников - люди старше 60, а выход на работу ставит их здоровье под угрозу.

"Музеям также нужны дополнительные средства на ежедневное обеспечение дезинфекции и средств индивидуальной защиты персонала", - сказано в обращении.

"Отсутствие алгоритма поэтапного выхода из карантина и прописанных механизмов его обеспечения, в частности, финансового, приведет к имитации исполнения требований когда учреждения, не имея необходимых финансовых и других ресурсов для их полноценного исполнения, но будут вынуждены открыться по требованию органов власти под собственную ответственность", - добавили подписанты.

Напомним, что ранее были обнародованы условия для посещения парков. С 11 мая украинцы смогут посещать парки и зоны отдыха, однако часть ограничений при этом остается.

Также сообщалось, что Рада может работать в обычном режиме уже с 18 мая. Постановление об окончании карантина в Раде зарегистрировал Давид Арахамия. Парламент уже с 18 мая может вернуться к режиму, предусмотренному календарным планом сессии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet