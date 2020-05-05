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В Кабмине рассказали о попытках пригласить в Украину китайских врачей

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Украина с мая пытается привлечь медиков из Китая для заимствования опыта по борьбе с коронавирусом.
Китайских врачей не удалось пригласить в Украину
Китайских врачей не удалось пригласить в Украину

Глава правительства Денис Шмыгаль еще в марте поручил посольству Украины в Китае проработать возможность направления в Украину группы китайских врачей для обмена опытом в борьбе с COVID-19. Однако, китайская сторона предлагает только проведение телемостов. Об этом говорится в письме МИД, копию которого во вторник, 5 мая, опубликовала организация StateWatch.

В документе сообщается, что вопрос направления китайских врачей в Украину обсуждался на организованной видеоконференции Минздрава 15 апреля, в которой приняли участие посол КНР Фань Сяньжун и представитель МИД Украины.

Последний раз вопрос приглашения китайских специалистов в Украину обсуждался 21 апреля. Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин коснулся этой темы во время разговора с послом КНР в формате видеоконференции.

В МИД сообщают, что китайская сторона уверяет в передаче обращения украинской стороны на рассмотрение причастных органов КНР. Кроме того, Фань Сяньжун проинформировал об учрежденной при поддержке Посольства КНР в Украине практике проведения телемостов между украинскими и китайскими врачами, во время которых происходит обсуждение протоколов лечения коронавируса и обмен имеющимся опытом борьбы с инфекцией в медицинской сфере.

 

 

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Напомним, 24 марта между Киевом и городом китайским Чунцином состоялся телемост, в ходе которого китайские медики поделились с украискими опытом борьбы с коронавирусом.

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Теги: Китай, медики, Кабмин Украины, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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za4arovanaj    05.05.2020, 22:26
Оценка:  -1
za4arovanaj
Зачем везти их сюда???
Пусть еще какую то заразу завезут к нам...
Уроды китайцы!
ldferwws    05.05.2020, 21:51
Оценка:  -1
ldferwws
Так ведь Китай коммунистическая страна.Как же так получается что наши"европейцы"-декомму низаторы,просят помощи у КОММУНИСТОВ!И что на это скажут хозяева из США?Побирушки жалкие,никчёмные,беспомощные клоуны,как же вы омерзительно-потешны!)))))
LeonMaster    05.05.2020, 21:56
Оценка:  -1
LeonMaster
коммунистические КНДР и Китай постоянно получают гуманитарную помощь от США, союзников и прочих капиталистов и их ничего не смущают
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