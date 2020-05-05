На Буковине подрались две религиозные общины: есть пострадавшие

Инцидент произошел поздно вечером на территории сельского храма. В результате двух верующих госпитализировали.

В селе Задубровка в Черновицкой области две религиозные общины подрались, в результате чего двое верующих были госпитализированы с телесными повреждениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 5 мая.

"Полицейские выяснили, что примерно в 22 часа на территории храма в селе Задубровка возник конфликт между представителями двух религиозных общин, который перерос в кратковременную драку. Во время инцидента двое прихожан получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. После оказания первой медицинской помощи медики отпустили пострадавших домой", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили личности причастных и составили на них протоколы по статье о мелком хулиганстве.

"Сотрудники роты полиции особого назначения и Заставневского отделения полиции продолжают круглосуточно охранять культовое сооружение и обеспечивают правопорядок. Полицейские проводят с верующими профилактическую работу по недопущению противостояний на религиозной почве", - резюмировали правоохранители.

Напомним, что ранее во Львове ромы устроили поножовщину. Около полуночи во Львове лица ромской национальности устроили драку, в результате которой один человек получил ножевое ранение.

Также сообщалось, что на Пасху на Донбассе сто человек устроили драку. Разнимать дерущихся прибыл весь личный состав райотдела полиции, которому на подкрепление прибыла рота полиции особого назначения.

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