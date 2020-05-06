Центральная власть будет искать кадры в регионах

Для работы на государство ищут профессиональных и амбициозных молодых людей с “высокими моральными ценностями”.

В Офисе президента заявляют о создании регионального кадрового резерва для центральных органов власти. Об этом, во вторник, 5 мая, сообщает пресс-служба ОП.

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, для поиска молодых и талантливых госслужащих, руководители областей введут отдельные должности заместителей по работе с перспективной молодежью. Их заданием станет формирование списков амбициозных молодых и профессиональных людей из областей "для работы на государство".

"Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто", - отметил Ермак.

По его словам, в стране традиционно молодежи из столицы легче начать строить карьеру в центральных органах власти. В то же время много молодых талантов остается на периферии. А потому “крайне необходимо привлекать их к государственным процессам”.

В то же время, по словам министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова, поиск кадрового резерва в регионах начался еще два месяца назад. Руководство областей предоставило первый список из почти 300 потенциальных кандидатов. Но Киев увидел в этом списке лишь несколько десятков человек, которые отвечают требованиям центральной власти.

Ранее Госслужба занятости озвучила наиболее востребованные профессии в Украине.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet