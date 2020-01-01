Итоги 5 мая: План деоккупации Крыма и вирусное плато

Не дипломатическая фантазия, а вполне прагматичный расчет; МОЗ рассчитал, что после девятого мая пандемия пойдет на спад. Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма

В Украине разрабатывают концепцию возвращения оккупированного Крыма под контроль украинской власти. У нее есть одна стратегическая и несколько тактических задач. О планах по деоккупации Крыма рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Начало конца

МОЗ назвал сроки завершения пандемии в Украине. Согласно расчетам экспертов ведомства, пик завершится в районе 8-9 мая, если не будет нарушений карантинного режима. Сейчас, по утверждению Минздрава, страна находится на пике заболеваемости, или так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется.

В СБУ назвали число пленных украинцев на Донбассе

По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления места нахождения без вести пропавших в районе проведения ООС по состоянию на 30 апреля 2020 года значатся как незаконно лишенные свободы 214 человек.

Минздрав меняет правила

Минздрав готовит экстренные меры финансирования больниц, в рамках которых с 1 июня оно будет совершаться по новой системе. Также, с 11 мая начнется экспертиза госпиталей. На ее базе будут сформированы госстандарты, соблюдение которых станет обязательным.

Безработных стало больше

По состоянию на май в годовом измерении количество зарегистрированных безработных в Украине выросло на 48%. Так, сначала действия карантина, статус безработного получили почти 156 тысяч граждан. При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилась до 53 тысяч, что почти на 60% меньше, чем было в мае прошлого года.

США финансово помогут Украине в борьбе с COVID-19

Посольство США в Украине заявило об увеличении поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса. Финансирование увеличено до 14,5 млн долларов. Деньги будут направлены на улучшение возможностей больниц в оказании помощи инфицированным, а также на противодействие дальнейшему распространению COVID-19.

Регулятор предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предлагает повысить тарифы на электроэнергию для населения. В частности, предлагается до конца года отменить льготную категорию потребления для населения до 100 кВт⋅ч (тариф 0,75 грн без НДС), благодаря чему в 2021 году появятся дополнительные 12 млрд грн доходов.

Украина вышла на 9 место в Европе по военному потенциалу

Вооруженные Силы Украины улучшили позицию в международном рейтинге Global Firepower, характеризующем военную мощь государств. По итогам ежегодного обзора эксперты GFP поставили ВСУ на 27 место среди 138 стран. По итогам предыдущего обзора украинская армия занимала 29 место среди 137 стран.

Самолет МАУ доставит украинских заробитчан в Германию

Авиакомпания МАУ получила заказ на чартерные рейсы для украинских заробитчан в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу. К обязательным условиям путешествия относятся: наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19. К перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском.

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