Мрия сегодня доставит очередной гуманитарный груз из Китая

На борту самолета будут средства защиты и медицинское оборудование, которое Нафтогаз приобрел для больниц Украины. Прибытие самолета будет транслироваться вживую.

Украинский самолет Ан-225 Мрия в среду, 6 мая доставит в Украину партию гуманитарного груза из Китая. Об этом сообщает НАК Нафтогаз Украины в Facebook.

В компании добавили, что на борту самолета будут средства защиты и медицинское оборудование, которое Нафтогаз приобрел для передачи медучреждениям Украины.

Отмечается, что прибытие самолета будет транслироваться вживую.

Как сообщалось, 23 апреля в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 Мрия с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречали Президент Владимир Зеленский, министр инфраструктуры Владислав Криклий, главный санитарный врач Виктор Ляшко и другие чиновники. В общем Мрия привезла 103 тонны медицинского груза.

Позже СМИ распространили информацию, что народный депутат Александр Герега написал письма мэру Киева Виталию Кличко и депутатам ВР с предложением покупать медицинские товары противоэпидемического назначения у его компании "Эпицентр К". В своих письмах он указал, что эти товары доставлены в Украину самолетом Мрия.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко 4 мая заявил, что привезенный в апреле самолетом Мрия медицинский груз был оплачен компанией Эпицентр, президент Владимир Зеленский встречал его, потому что самолет является гордостью Украины, а часть груза передавалась в больницы.

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