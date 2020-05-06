После пандемии COVID-19 планируется азиатское турне Зеленского

У президента рассказали о планах.

После выхода мира из карантина в связи с распространением коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский планирует масштабное турне по странам Азии.

Читай также: В МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.

Зеленский планирует наладить тесное деловое сотрудничество с Японией, Китаем, а также Индией.

Азиатское направление - важное. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения, - сказал Жовква.

Читай также: Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад в Минск

Он также уточнил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика - это те сферы в Украине, в которых иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.

Напомним, Зеленский обновил состав украинской делегации в Минске. Президент утвердил новый состав делегации, которую по-прежнему будет возглавлять Леонид Кучма.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.