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После пандемии COVID-19 планируется азиатское турне Зеленского

Комментариев: 3
У президента рассказали о планах.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента

После выхода мира из карантина в связи с распространением коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский планирует масштабное турне по странам Азии.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.

Зеленский планирует наладить тесное деловое сотрудничество с Японией, Китаем, а также Индией.

Азиатское направление - важное. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения, - сказал Жовква.

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Он также уточнил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика - это те сферы в Украине, в которых иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.

Напомним, Зеленский обновил состав украинской делегации в Минске. Президент утвердил новый состав делегации, которую по-прежнему будет возглавлять Леонид Кучма.

 

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Теги: Зеленский, Азия, турне, пандемия
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Комментариев (3)
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Woodbrother    06.05.2020, 09:43
Оценка:  0
Woodbrother
Ермак решил послать бубочку куда подальше , что бы не путался под ногами.
ndelliopoo    06.05.2020, 09:38
Оценка:  -21
ndelliopoo
Вместе с Кварталом?
Woodbrother    06.05.2020, 09:43
Оценка:  0
Woodbrother
В Ухань, на пожизненные гастроли. Вечная им память...
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