После пандемии COVID-19 планируется азиатское турне Зеленского
После выхода мира из карантина в связи с распространением коронавируса, президент Украины Владимир Зеленский планирует масштабное турне по странам Азии.
Читай также: В МИД рассказали о концепции деоккупации Крыма
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, передает пресс-служба ОП.
Зеленский планирует наладить тесное деловое сотрудничество с Японией, Китаем, а также Индией.
Азиатское направление - важное. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения, - сказал Жовква.
Читай также: Лукашенко пригласил Зеленского и Путина на парад в Минск
Он также уточнил, что аграрный сектор, инфраструктура и возобновляемая энергетика - это те сферы в Украине, в которых иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес.
Напомним, Зеленский обновил состав украинской делегации в Минске. Президент утвердил новый состав делегации, которую по-прежнему будет возглавлять Леонид Кучма.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.